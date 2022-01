Amoklauf mit 2 Toten in Heidelberg: Der Täter war ein Biologie-Student

In Heidelberg hat ein Mann mit einer Langwaffe mehrere Menschen verletzt. Wie die Polizei Mannheim per Twitter bekannt gab, handelt es sich um einen Einzeltäter. Er sei tot. Auch eine junge Frau ist wenige Stunden nach der Tat gestorben, sie habe zuvor einen Kopfschuss erlitten.

Wie aus Sicherheitskreisen bekannt wurde, schoss der Täter in einer laufenden Vorlesung um sich. Dann sei er in den Außenbereich geflüchtet. Er habe mehrere Waffen in einem Rucksack bei sich gehabt.

Drei weitere Personen wurden zum Teil schwer verletzt, so die Polizei. Zu den Ereignissen kam es am biologischen Forschungszentrum COS (Centre for Organismal Studies Heidelberg) im Neuenheimer Feld.

Pressekonferenz der Polizei am Abend nach dem Attentat

Schockierte Reaktionen

Bundeskanzler Olaf Scholz war bestürzt. "Es zerreißt mir das Herz, solch eine Nachricht zu erfahren", sagte er nach der Bund-Länder-Runde zum künftigen Corona-Kurs am Montagabend in Berlin. "Mein Beileid ist bei den Angehörigen und den Opfern und natürlich bei den Studentinnen und Studenten der Universität Heidelberg."

Auch Heidelberger Studierende zeigten sich fassungslos. "Wir sind unendlich schockiert. Das ist eine Katastrophe, die sich allem Denkbaren zwischen Vorlesungen, Klausuren und Unileben entzieht", sagte Peter Abelmann, Vorsitzender der Verfassten Studierendenschaft, gegenüber der Deutschen Presse-Agentur.

Die Nachricht über den Amoklauf habe sich unter den Studierenden wie ein Lauffeuer verbreitet, sagte Abelmann. Einige hätten über Messenger-Dienste direkt über die Tat berichtet. Die Studierendenschaft sei in Gedanken bei den Betroffenen.

Baden-Württembergs Wissenschaftsministerin Theresia Bauer sagte vor Ort, sie sei entsetzt. "Es lässt einen sprachlos zurück, wenn unschuldige junge Menschen im Hochschulbetrieb so etwas erleben müssen. Ich bin in Gedanken bei denen, die verletzt wurden und betroffen sind. Ich wünsche mir sehr, dass bald Genesung eintritt."

Für Angehörige wurde ein Bürgertelefon unter der Nummer 0621/174-5055 eingerichtet.

Bilder aus Heidelberg nach der Bluttat am botanischen Garten im Neuenheimer Feld

Großeinsatz am Campus Neuenheimer Feld

Im Neuenheimer Feld, in dem zahlreiche Kliniken und auch Universitätsgebäude sind, kam es zu einem Großeinsatz.

"#Heidelberg - Großeinsatz #Neuenheimer Feld: Das ist bisher bekannt: Ein Einzeltäter verletzte mehrere Personen in einem Hörsaal mit einer Langwaffe. Der Täter selbst ist tot. Kollegen sind weiterhin mit starken Kräften vor Ort - wir informieren hier weiter!"

Damit die Einsatzkräfte ungehindert arbeiten können, bat die Polizei, das Gebiet zu umfahren. Auch der Busverkehr wurde eingestellt.

Im Neuenheimer Feld, einem Neubaugebiet sind die naturwissenschaftlichen Fakultäten sowie Teile des Universitätsklinikums untergebracht.

Der Täter - selbst Student?

Wie die Regionalzeitung Rhein-Neckar-Zeitung (RNZ) sowie die dpa berichteten, soll sich der Täter selbst erschossen haben.

"Zur Identität der Verletzten machte die Polizei bisher noch keine Angaben. Der Amokläufer soll selbst Student gewesen sein. Der Mann habe nach ersten Erkenntnissen keine politischen oder religiösen Motive gehabt, hieß es in Sicherheitskreisen", schreibt die RNZ.

Den Informationen nach soll sich die Tat in einem Gebäude am Botanischen Garten ereignet haben. Das Gebiet sei mit Spezialeinheiten abgesucht worden, so die RNZ, um sicherzugehen, dass es keine weiteren Täter gibt. Auf Twitter gab die Polizei gegen 15.30 Uhr Entwarnung: "Aktuell besteht keine Gefahr mehr!".

Was ist eine Langwaffe?

Mit Langwaffen sind Schusswaffen gemeint, die mit einer kürzesten insgesamt länger als 60 Zentimeter sind und bei denen Lauf und Verschluss zusammen nicht unter 30 Zentimeter lang sind.

Auf Live-Bildern der Agentur AP war zu sehen wie Mitarbeiter des Landeskriminalamts ein Gewehr untersuchten, das offenbar am Boden vor einem der Gewächshäuser gefunden worden war.

Wo liegt Heidelberg?

Heidelberg liegt im Norden von Baden-Württemberg, zwischen Stuttgart und Frankfurt, am Fluss Neckar. Die Stadt ist als Studentenstadt bekannt und auch bei Touristen aus aller Welt wegen des alten Schlosses beliebt, das über der Altstadt thront.

Rund 39.000 Studierende gibt es offiziellen Angaben zufolge, die Stadt zählt etwa 160.000 Einwohner.

Hinweis der Redaktion: Haben Sie suizidale Gedanken oder haben Sie diese bei einem Angehörigen/Bekannten festgestellt? Hilfe bietet die Telefonseelsorge: Anonyme Beratung erhält man rund um die Uhr unter den kostenlosen Nummern 0800/1110111 und 0800/1110222 sowie 116123. Auch eine Beratung über das Internet ist möglich unter http://www.telefonseelsorge.de.

Eine Liste mit bundesweiten Hilfsstellen findet sich auf der Seite der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention: https://www.suizidprophylaxe.de/hilfsangebote/adressen/