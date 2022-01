Olympische Ringe als Eiskarussell

Der finnische Künstler und Erfinder Janne Käpylehto hat zusammen mit ehemaligen finnischen Olympioniken ein Eiskarussell aus den Olympischen Ringen gebaut.

Auch Toni Nieminen, der berühmte Skispringer, der zwei olympische Goldmedaillen in seiner Karriere gewann, war mit auf dem Eis und half.

Mit dem Eiskarussell auf einem zugefrorenen See will Käpylehto den finnischen Sportlerinnen und Sportlern, die in Peking antreten, alles Gute wünschen.