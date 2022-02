Ein besonderer Tag in Schweden - Euronews am Abend am 09.02.22

💙💛💙 Guten Abend!

Der Schwede Henrik Harlaut hat im Freesyle Big Air in China eine Bronze-Medaille gewonnen - an einem besonde an einem besonderen Tag für Schweden. An diesem Mittwoch sind nämlich alle Corona-Regeln aufgehoben worden.

❤️ "Nur Blut von Ungeimpften" wollten Eltern für ihren kleinen Sohn, der eine Herz-OP braucht.

🔴 Spaniens Außenminister in Kiew: "Niemand bereitet sich auf einen Krieg vor"

👧🏻🇨🇭 Wie werden Kinder am besten vor Tabakwerbung geschützt? Darüber stimmt die Schweiz ab.

🛥 Warum Wladimir Putins Jacht nicht mehr in Hamburg ist...

🦭🦭🦭 Viele, viele Robben-Babys auf Helgoland.

🐊 Und ein Krokodil wurde nach 5 Jahren von einem Motorrad-Reifen um den Hals befreit.

🦋 Ihnen alles Gute!