Schweden: Schießerei in der Nähe der israelischen Botschaft gemeldet

Von Euronews

Neben der israelischen Botschaft in Stockholm soll es zu einer Schießerei gekommen sein. Medienangaben zufolge wurde ein 14-Jähriger verhaftet.

WERBUNG

In der schwedischen Hauptstadt Stockholm soll sich in der Nähe der israelischen Botschaft eine Schießerei ereignet haben. Die Polizei sperrte das Gebiet in der Innenstadt im Bezirk Östermalm ab.

Es wurden bisher keine Verletzten gemeldet.

"Eine Polizeistreife war am Strandvägen und hörte Knallgeräusche, von denen sie annahmen, dass sie von Schusswaffen stammten", sagte Polizeisprecher Per Fahlström.

Gemäß Berichten der Lokalzeitung Expressen wurde kurz nach dem Vorfall ein 14-jähriger Verdächtiger festgenommen. An der Stelle des Geschehens wurde eine Waffe sichergestellt.

Fahlström sagte, dass Wohnungen durchsucht worden seien. Die Polizei hat mehrere Personen festgenommen.