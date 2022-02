Deutsche sollen die Ukraine verlassen - "wenn nicht zwingend notwendig"

Auch das Außenministerium in Berlin ruft jetzt Deutsche dazu auf, die Ukraine zu verlassen.

Auf der Twitter-Seite des Auswärtigen Amts heißt es: "Wir werden unsere Botschaft in #Kiew offen halten, aber das entsandte diplomatische Personal dort reduzieren. Unser Generalkonsulat Donezk, seit 2014 mit Sitz in Dnipro, wird vorübergehend nach Lwiw (Lemberg) verlegt."

Auch Spanien und Italien rufen ihre Bürgerinnen und Bürger dazu auf, aus der Ukraine auszureisen.

US-Präsident Joe Biden hatte in einem noch eindringlicheren Appell die US-Bürger dazu aufgefordert, die Ukraine zu verlassen. Sein Sicherheitsberater fügte dann "so schnell wie möglich" hinzu.

US-Geheimdienste gehen davon aus, dass Russland noch vor dem Ende der Olympischen Winterspiele in Peking am 20. Februar eine Invasion der Ukraine starten könnte. Der Kreml weist diese Spekulationen seit Wochen immer wieder zurück.

Russland erklärte am Samstag, dass das diplomatisches Personal in der Ukraine "optimiert" werde. Moskau gehe von "Provokationen" durch Kiew aus. Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Zakharova, wollte am Samstag jedoch nicht bestätigen, ob dies eine Reduzierung des diplomatischen Personals in der Ukraine bedeute.

Das Auswärtige Amt spricht außerdem eine Reisewarnung für die Ukraine aus. Deutsche, die sich dort aufhalten, werden aufgefordert, eine Ausreise zu erwägen.