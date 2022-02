Ukrainische Soldaten in Russland? "Fake" sagt Kiew

Haben ukrainische Soldaten die Grenze zu Russland übertreten? Der russischen Nachrichtenagentur Tass zufolge stellte das russische Militär am frühen Montagmorgen eine Grenzverletzung fest. Ukrainische Saboteure hätten versucht, in der Nähe der Ortschaft Mityakinskaya in der südlichen Oblast Rostow, auf russisches Territorium zu gelangen. Dies sei verhindert worden. Fünf ukrainische Saboteure seien getötet worden.

Kiew bestreitet jegliche Grenzverletzungen. Die Ukraine habe keine Sabotageakte durchgeführt und plane auch keine, so der Außenminister auf Twitter. Russland solle damit aufhören, Lügen zu verbreiten.

Unterdessen beschuldigen sich ukrainisches Militär und die Separatisten im Osten des Landes gegenseitig, die Kämpfe in dem Gebiet aufrechtzuerhalten. Laut ukrainischer Armee feuern die Rebellen aus bewohnten Gebieten und benutzen ZivilistInnen als Schutzschilde. Die Separatisten berichten von massivem Beschuss durch ukrainische Truppen, unter anderem auf Schulen und ein Krankenhaus.

Zehntausende Menschen aus den Rebellengebieten wurden nach Russland gebracht, vor allem Frauen und Kinder, die Männer wurden an die Waffen gerufen. Der russische Präsident Wladimir Putin hatte zuvor von einem Genozid gegen die russischsprachige Bevölkerung in der Ostukraine gesprochen. Kiew und der Westen fürchten, Moskau könnte unter einem Vorwand in die Ukraine einmarschieren.