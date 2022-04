In Ungarn steht Ministerpräsident Viktor Orban nach einem vom Krieg im Nachbarland Ukraine überschatteten Wahlkampf laut Umfragen vor der Wiederwahl. Der rechtspopulistische Parteichef der konservativen FIDESZ bestimmt schon seit 12 Jahren die Geschicke seines Landes.

Euronews berichtet an diesem Sonntagabend LIVE über erste Hochrechnungen und Ergebnisse der Wahl in Ungarn.

Nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine hat Viktor Orban seinen migrationsfeindlichen Kurs geändert und die Geflüchteten aus dem Nachbarland in Ungarn willkommen geheißen. Auch will der Regierungschef alle EU-Sanktionen gegen Russland wegen des Angriffskriegs mittragen - solange diese keinen Energie-Lieferstopp vorsehen.

Herausforderer ist Peter Marki-Zay. Um Orban zu stürzen, haben sich die linken, sozialdemokratischen, grünen und rechts-konservativen Parteien zusammengetan und auf einen gemeinsamen Spitzenkandidaten geeinigt. Peter Marki-Zay ist ein parteiloser Konservativer.

Die Wahlbeteiligung in Ungarn lag an diesem Sonntag zunächst eher niedrig.

Gleichzeitig mit den Parlamentswahlen gab es ein Referendum über Unterricht zum Thema Homosexualität. Die LGBTQ-Community in Ungarn verfolgt dieses umstrittene Referedum mit großer Sorge.