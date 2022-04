Schlacht um Mariupol: Angriffe auf Hafen - Russland macht rund 1000 Kriegsgefangene

Um die bereits von Kriegsschäden gezeichnete südukrainische Stadt Mariupol wird weitergekämpft. Die ukrainische Armee meldete Angriffe auf den Hafen und ein Stahlwerk. Mariupol ist seit Wochen von russischen Einheiten umzingelt, der Bürgermeister der Stadt sagte, noch 100 000 Menschen warteten darauf, aus Mariupol herausgebracht zu werden.

Laut russischem Verteidigungsministerium haben in der umkämpften Stadt 47 ukrainische Soldatinnen und 979 Soldaten die Waffen niedergelegt und sich den russischen Einheiten ergeben. Der Sprecher des Verteidigungsministeriums in Moskau sprach von einem „erfolgreichen Angriff" russischer Streitkräfte und Milizen aus der Volksrepublik Donezk“.

Der Sprecher des ukrainischen Generalstabs sagte, die Schlacht um Mariupol halte an, US-amerikanische Satellitenaufnahmen sollen Feuer in Mariupol und Truppenbewegungen der russischen Armee in West-Russland zeigen.

Ostukraine: Rette sich, wer kann

Die Ukraine rechnet mit einem Großangriff der russischen Streitkräfte auf den Donbas. Städte in dem Gebiet wie Kramatorsk und Slowjansk, die von der ukrainischen Armee gehalten werden, haben seit dem Evakuierungsaufruf der Behörden einen Massenauszug der Bevölkerung erlebt.

Leichenbergung in Butscha

In Orten rund um Kiew wie Borodjanka laufen die Aufräumarbeiten. In Butscha ist mit der Bergung sterblicher Überreste aus einem Massengrab begonnen worden. Ukrainischen Angaben nach könnten sich in der Grube zwischen 40 und 60 Leichen befinden. Der Kreml bezeichnet Berichte über mögliche Gräueltaten in Butscha als konstruiert und als Falschmeldungen.