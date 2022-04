Gesunkene "Moskwa": Was wurde aus 500 Mann Besatzung?

Nach dem Untergang des russischen Raketenkreuzers «Moskwa» im Schwarzen Meer hat das Verteidigungsministerium in Moskauein Video veröffentlicht, das Mitglieder der Besatzung zeigen soll.

Der Oberkommandierende der russischen Marine, Nikolai Jewmenow, habe sich mit den Seeleuten in Sewastopol getroffen, so die Behörde am Samstag. In der Großstadt auf der 2014 annektierten ukrainischen Halbinsel Krim hat die russische Schwarzmeerflotte ihren Hauptstandort.

Die Moskwa war am Donnerstag gesunken, nachdem sie schwer beschädigt worden war. Laut ukrainischen Angaben von feindlichen Raketen. Moskau räumt keinen Angriff ein und sagt nur - ein Feuer habe Munition an Bord zur Detonation gebracht.

Menschen gedachten am Freitag in Sewastopol des Raketenkreuzers, dessen Untergang die Optionen des russischen Militärs im Schwarzen Meer verringert hat.

Und was ist wirklich aus den 500 Mann Besatzung der „Moskwa“ geworden? Die Ukraine vermutet, dass es Tote gegeben hat, aber Russland hat sich noch nicht dazu geäußert.

In Sewastopol legten Bürger Blumen an einem Denkmal für die Gründung der russischen Marine im Jahr 1696 nieder, der pensionierte Marinekapitän Sergej Gorbatschow hielt eine Rede.

su mit dpa