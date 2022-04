Russlands Präsident Wladimir Putin hat seinen Streitkräften befohlen, die letzte verbleibende ukrainische Bastion in der seit Wochen belagerten Stadt Mariupol nicht zu stürmen. Russlands Verteidigungsminister Sergej Schoigu erklärte, der Rest der Stadt sei "befreit" worden. Putin begrüßte dies als "Erfolg".

"Ich halte die geplante Erstürmung des Industriegebiets für unangebracht. Ich ordne an, sie abzubrechen. Dies ist der Fall, wenn wir denken müssen - und das müssen wir immer tun - aber in diesem Fall umso mehr, damit wir das Leben und die Gesundheit unserer Soldaten und Offiziere nicht aufs Spiel setzen. Es gibt keinen Grund, in diese Katakomben zu steigen und durch diese Industrieanlagen zu klettern. Blockieren Sie diese Fabrik, damit nicht mal eine Fliege hinein kommt", sagte Putin.

Die Kämpfer in den Katakomben sollten die Waffen niederlegen, Russland würde ihnen das Leben garantieren, so Putin. Allerdings habe keiner der auf dem Fabrikgelände verschanzten Menschen von dem Angebot, die Fabrik über humanitäre Korridore zu verlassen, Gebrauch gemacht, wie der Verteidigungsminister weiter erklärte.

Die Ukraine hat von Russland für die 1000 eingekesselten Zivilisten und 500 verletzten Soldaten auf dem Fabrikgelände einen humanitären Korridor gefordert. Diese müssten noch an diesem Donnerstag von dem Gelände gebracht werden, erklärte Vizeregierungschefin Iryna Wereschtschuk auf Telegram.

Immer wieder waren die Versuche, Zivilisten aus der strategisch wichtigen Stadt am Schwarzen Meer zu bringen, gescheitert.