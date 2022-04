Genozid an Armeniern: Türkei verbietet Gedenkveranstaltungen

Zum 11. Jahrestag des ungeklärten Todes von Sevag Balikci, einer türkischen Staatsbürgerin armenischer Abstammung, findet auf dem armenischen Friedhof im Istanbuler Stadtteil Sisli eine kleine Gedenkfeier statt. Trotz laufender Bemühungen um Normalisierung der Beziehungen zwischen Ankara und Eriwan wurden Gedenkfeiern zum Völkermord an den Armeniern durch die türkischen Behörden abgesagt.

Garo Paylan, Abgeordneter der Demokratischen Volkspartei

Das Büro des Gouverneurs hat die geplante Gedenkveranstaltung verboten. Nicht wir haben uns verändert, sondern die türkische Innenpolitik hat sich verändert. Die türkische Politik will, dass wir schweigen. Aber das werden wir nicht tun. Wir werden weiterhin unserer Vorfahren gedenken.

Meral Yildiz, Plattform zum Gedenken an den 24. April

"Es ist wichtig, sich mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen. Ohne ein Gedenken an den 24. April und den Völkermord an den Armeniern wird es kein Ende des Leids geben. Was zuerst den Armeniern, dann den Kurden und Aleviten angetan wurde, wird nun mit den syrischen Migranten versucht."

Die Einstufung der Ermordung von Schätzungsweise 1,5 Millionen Armeniern zwischen 1915 und 16 als Genozid wird von der Türkei nicht akzeptiert. Armenier wurden als christliche Minderheit verdächtigt, sich mit dem Kriegsgegner Russland im Ersten Weltkrieg verschworen zu haben.

Die armenische Bevölkerung wurde zusammengetrieben und auf Todesmärschen in die Wüste Syriens deportiert, wo viele erschossen oder vergiftet wurden oder einer Krankheit zum Opfer fielen, wie ausländische Diplomaten damals berichteten. Die Türkei räumt möglicherweise 300 000 tote Armenier ein, weist aber einen Völkermord entschieden zurück.