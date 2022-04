Was geschieht, wenn auch Deutschland kein russisches Gas mehr erhält?

Dass Russland Gaslieferungen an Bulgarien und Polen eingestellt hat, beschäftigt auch die deutsche Bundesregierung. Denn Deutschland ist der Staat, der mit Abstand am meisten russisches Gas bezieht.

„Das ist die Realität, wo Energie als Waffe eingesetzt wird“

Der deutsche Wirtschaftsminister Robert Habeck sagte: „Russland zeigt, dass sie bereit sind, ernst zu machen, dass sie also bei Nichteinhaltung der Lieferverträge oder der Zahlungen bereit sind, die Gaslieferungen einzustellen. Das muss man ernst nehmen. (...) Das ist die Realität, wo Energie als Waffe eingesetzt wird und wir sehen müssen, dass wir nicht wehrlos sind.“

Das Ziel der Bundesregierung, Deutschland von russischen Energieträgern unabhängig zu machen, braucht Zeit. Was würde es bedeuten, sollte auch Deutschland kein Gas aus Russland mehr erhalten?

„Zum jetzigen Zeitpunkt würde es die deutsche Wirtschaft in eine Rezession treiben. Dann hätten wir kein Wachstum mehr, sondern eine schrumpfende Wirtschaft“, so Habeck. „Bei Gas ist die Situation von Anfang an die angespannteste gewesen, die Abhängigkeit ist am größten“, betonte er.

Deutschland zahle das Gas in Euro und sei vertragstreu, sagt Habeck. Nach der Zahlung werde das Geld vom russischen Staatsunternehmen Gazprom dann auf ein sogenanntes K-Konto übertragen. Das sei der Weg, der mit den Sanktionen kompatibel sei, so der deutsche Wirtschaftsminister.