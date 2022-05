EU-Länder sammeln Geld für die "Wiedergeburt der Ukraine"

Auf Initiative Polens und Schwedens findet am Donnerstag eine weitere EU-Geberkonferenz für die Ukraine in Warschau statt. Der Gipfel wird in Partnerschaft mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EU-Ratspräsident Charles Michel veranstaltet.

Der ukrainische Ministerpräsident Denys Schmyhal sprach davon, dass das Geld für die "Wiedergeburt der Ukraine" verwendet werden soll. Er glaube daran, dass die europäischen Partnerstädte helfen werden, die zerstörten ukrainischen Städte wieder aufzubauen.

Wiederaufbau einer modernen und europäischen Ukraine

Ratspräsident Charles Michel schloss daran an und sagte, dass man das Land beim Aufbau einer modernen und europäischen Ukraine helfen werde.

Die Geberkonferenz findet nach Angaben des polnischen Regierungssprechers Piotr Müller als hybride Veranstaltung auf Ebene der Staats- und Regierungschefs statt. Auch Vertreter von globaler Finanzinstitutionen und von Hilfsorganisationen werden erwartet.

Rund 3,14 Millionen Flüchtlinge aus der Ukraine haben sich seit Beginn der russischen Angriffskriegs ins Nachbarland Polen in Sicherheit gebracht. Das teilte der polnische Grenzschutz am Mittwoch auf Twitter mit. Allein am Dienstag seien 19.400 Menschen angekommen - ein leichter Anstieg um vier Prozent im Vergleich zum Vortag.

In Richtung Ukraine überquerten 15.800 Menschen die Grenze. Insgesamt sind damit seit Kriegsbeginn eine Million Menschen in die Ukraine eingereist. Dabei handelt es sich meist um ukrainische Staatsbürger, die in Gebiete reisen, die von der ukrainischen Armee zurückerobert wurden.

Nach Schätzungen der Vereinten Nationen benötigen in der Ukraine als 12 Millionen Menschen dringend humanitäre Hilfe, darunter Nahrung, medizinische Versorgung und Unterkünfte. Vor Beginn des russischen Angriffskrieges am 24. Februar lebten in dem Land 44 Millionen Menschen.

