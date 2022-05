Verheerende Waldbrände in Russland

Die Zahl der Waldbrände in Russland hat sich auf 123 erhöht, so das Katastrophenschutzministerium. Die Behörden riefen für Omsk den Notstand aus. Abgebrochene Bäume, umgestürzte Zäune, umgeworfene Müllcontainer, gekappte Stromleitungen in der ganzen Stadt. In der Region brannten mehrere Dutzend Gebäude aus. Nach Angaben des Gouverneurs kamen bei den Waldbränden zwei Menschen ums Leben.

Ähnlich die Situation in der Region Chakassien: Mehr als 30 Gebäude brannten aus.

Nach Angaben von Meteorologen wird der Wind in den kommenden Tagen nicht nachlassen, was zu einer weiteren Ausbreitung der Brände führen könnte.