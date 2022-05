Schießerei an Schule in den USA: Mindestens 15 Tote - davon 14 Kinder

Bei einer Schießerei an eine Grundschule in Texas sind 14 Schülerinnen und Schüler sowie eine Lehrkraft getötet worden. Die Behörden haben diese Zahlen einige Stunden nach den Schüssen am Morgen bestätigt.

Der mutmaßliche Angreifer - ein 18 Jahre alter High-School-Student, der laut ABC News zuvor auf seine Großmutter geschossen haben soll - ist von der Polizei erschossen worden.

Offenbar fand der Gewaltakt an der Robb Elementary School, einer sogenannten K-12-Grundschule, statt.

Us-Präsident Joe Biden wurde auf dem Rückflug von seiner Asien-Reise nach Washington über das Drama an der Schule in Texas informiert, wie die Sprecherin des Weißen Hauses mitteilte.

Auf Facebook schrieb das Krankenhaus, in dem eine 6&-Jährige und eine 10-Jährige nach der Schießerei an der Grundschule behandelt werden, wer helfen wolle, könne Blut spenden. Beide Patientinnen befinden sich offenbar in einem kritischen Zustand.

Am Freitag findet in Texas die Versammlung der NRA, der Waffenlobby National Rifle Association, statt.

Auch Ex-US-Präsident Donald Trump wollte dort auftreten.

Erst vor wenigen Tagen hatte ein junger Mann - offenbar aus rassistischen Motiven - in Buffalo im US-Bundesstaat New York - zehn Menschen erschossen.

Vor fast 20 Jahren an der Sandy Hook Elementary School in Newtown in Connecticut Jessica Hill/AP

Doch die Schießerei in der Schule in Uvalde in Texas erinnert viele in den USA an die Schießerei von Sandy Hook in Connecticut im Dezember 2012. Damals wurden 28 Menschen darunter 20 Kinder von einem psychisch kranken Angreifer erschossen.