Sonderzug nach Kiew: Macron, Scholz und Draghi auf dem Weg in die ukrainische Hauptstadt

Medienberichten zufolge ist Bundeskanzler Scholz ist auf dem Weg in die ukrainische Hauptstadt Kiew. Wie unter anderem das ZDF meldet, wird Scholz dort heute gemeinsam mit Frankreichs Präsident Macron und Italiens Regierungschefs Draghi erwartet.

Ein Korrespondent der italienischen Zeitung "la Repubblica" berichtet offenbar direkt aus einem Sonderzug, der die drei Staats- und Regeorungschefs nach Kiew bringen soll. AUf der Fahrt hätten Scholz, Macron und Draghi "mindestens dreineinhalb Stunden" mit einander gesprochen. Am Morgen sollte der Zug ankommen.

Zuvor htte ZDF-Korrespondent Andreas Kynast getwittert, er habe "aus sicherer Quelle" erfahren, dass Scholz ist auf dem Weg nach Kiew sei. Er solle gemeinsam mit Frankreichs Präsident Macron und Italiens Premier Draghi morgen in der ukrainischen Hauptstadt eintreffen.

Ohne diese Reise zu bestätigen, sprach der französische Präsident Macron am Mittwoch beim Besuch eines NATO-Stützpunkts in Rumänien von klaren politischen Signalen, die die Europäische Union an die Ukraine und das ukrainische Volk senden müsse.

Auch italienische Medien berichteten, dass Olaf Scholz und der italienische Regierungschef Mario Draghi am Donnerstag in die ukrainische Hauptstadt reisen würden.

Diese Reise wäre die erste für die Staats- und Regierungschefs der drei größten EU-Länder seit Beginn der russischen Invasion in der Ukraine am 24. Februar.

Die drei Männer sollten demnach mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Zelenskij zusammentreffen, um neben der militärischen Unterstützung auch den Antrag der Ukraine auf Beitritt zur Europäischen Union zu erörtern. Frankreich, Deutschland und Italien befürworten dies, allerdings in einer mehr oder weniger fernen Perspektive.

Der Bundeskanzler war wiederholt dafür kritisiert worden, anders als andere europäische Spitzenpolitiker seit Beginn der russischen Invasion noch nicht in die Ukraine gereist zu sein. Allerdings sind auch Macron und Draghi seither noch nicht in Kiew gewesen.

Wie bei anderen Besuchen in Kiew unter Kriegsbedingungen ist nicht zu erwarten, dass die Reise offiziell bestätigt wird, bevor die drei Politiker sicher angekommen sind.

24. Juni die Entscheidung der EU-27 über den offiziellen Beitrittsantrag der Ukraine erwartet, der den Beginn eines Verhandlungsprozesses darstellt, der mehrere Jahre dauern kann.