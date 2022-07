Pariser Terrorprozess: Urteile rechtskräftig

Salah Abdeslam, wegen der Anschläge vom 13. November 2015 in Paris zu lebenslanger Haft ohne Bewährung verurteilt, hat sein Urteil offenbar angenommen.

"Keiner der 20 Angeklagten hat Berufung eingelegt", sagte der Pariser Staatsanwalt Rémy Heitz („AFP“). „Auch die nationale Anti-Terror-Staatsanwaltschaft und die Staatsanwaltschaft des Pariser Berufungsgerichts haben gegen die Entscheidung keine Berufung eingelegt“.

Ende Juni waren nach fast zehn Monaten Terrorprozess in Paris die Urteile über die Terrornacht im Konzertsaal «Bataclan» und in mehreren Bars und Restaurants mit 130 Toten und 350 Verletzten gesprochen worden - zwischen zwei Jahren und lebenslang. Sechs Männer erhielten ihre Strafe in Abwesenheit: Einer sitzt in der Türkei in Haft, die fünf anderen sollen in Syrien gestorben sein.

su mit AFP, dpa