In seiner Rede an die Nation hat US-Präsident Joe Biden erklärt, warum er aus dem Präsidentschaftswahlkampf gegen Ex-Präsident Donald Trump aussteigt.

WERBUNG

In seiner ersten öffentlichen Äußerung seit der Beendigung seiner Kandidatur hat US-Präsident Joe Biden erklärt, warum er aus dem Präsidentschaftsrennen gegen den Republikaner und Ex-US-Präsidenten Donald Trump aussteigt.

Biden erklärte, er wolle der neuen Generation die Führung zu überlassen. Er verehre das Amt, liebe sein Land aber mehr.

Biden will das Amt an die "neue Generation" weitergeben

"Ich habe beschlossen, dass die beste Lösung darin besteht, die Fackel an eine neue Generation weiterzugeben."

Damit meinte er die Vizepräsidentin Kamala Harris, die nun an seiner Stelle als Kandidatin der Demokraten antritt. Er bezeichnete sie als eine unglaubliche Führungspersönlichkeit.

"Sie war eine unglaubliche Partnerin", lobte Biden.

"Es ist mir eine Ehre, seine Unterstützung zu erhalten", schrieb Harris auf X.

Viele haben an Bidens Fähigkeit gezweifelt, das Amt weiterzuführen

Monatelang bestand Biden darauf, dass nur er gegen Trump antreten und gewinnen könne. Das änderte sich jedoch nach der Debatte mit Trump am 27. Juni, als er stockend sprach, den Faden verlor und es nicht schaffte, die verbalen Attacken des ehemaligen Präsidenten zu parieren.

Der Auftritt warf eine Reihe von Fragen zu seinem Alter und seiner Fähigkeit auf, das Amt weitere vier Jahre auszuüben, und veranlasste die Demokraten dazu, ihn zunehmend zum Rücktritt aufzufordern. Das zog sich 24 Tage lang hin, bevor Biden nachgab.

Bidens Zögern könnte Einfluss auf den Wahlerfolg von Harris haben

Die First Lady Jill Biden veröffentlichte nach der Rede des Präsidenten eine handschriftliche Notiz, in der sie sich bei denen bedankte, „die nie gezögert und sich geweigert haben zu zweifeln“. Sie dankte den Anhängern dafür, dass sie ihr Vertrauen in den Präsidenten gesetzt hatten. „Jetzt ist es an der Zeit, dieses Vertrauen in Kamala zu setzen“, sagte sie.

Im Falle einer Niederlage von Harris könnte Biden dafür kritisiert werden, dass er zu lange im Rennen geblieben ist und ihr nicht genügend Zeit gegeben hat, eine effektive Kampagne gegen Trump zu führen.

Sollte sie gewinnen, wird man wird sich an seine Entscheidung erinnern, für die nächste Generation von Führungskräften zur Seite zu treten.