"Paxlovid-Rückfall": US-Präsident Biden erneut positiv auf Corona getestet

US-Präsident Joe Biden ist erneut positiv auf das Coronavirus getestet worden. Er habe keine Symptome, werde sich aber zur Sicherheit isolieren, schrieb Biden am Samstag auf Twitter und postete dazu ein Video, das ihn mit seinem Hund Commander auf einem Balkon des Weißen Hauses zeigt.

Er werde die nächsten Tage von zu Hause arbeiten und bald wieder zurück sein. Zwei geplante Reisen mussten abgesagt werden.

Erst in der vergangenen Woche hatte sich der 79-Jährige mit dem Virus infiziert und anschließend fünf Tage in Isolation verbracht.

Bidens Arzt Kevin O'Connor erklärte, ein solcher "Rückfall" bei Patienten, die mit dem Covid-Medikament Paxlovid behandelt wurden, sei in seltenen Fällen beobachtet worden. Man überwache die Entwicklung genau, sehe aber derzeit von einer erneuten Gabe des Medikaments ab.

Nach Angaben des Weißen Hauses ist der US-Demokrat vollständig gegen das Virus geimpft und hat zwei Auffrischungsimpfungen erhalten. In den vergangenen Monaten hatte es in seiner Regierung und in seinem Umfeld jedoch zahlreiche Fälle von Corona-Infektionen gegeben - ebenfalls bei Geimpften. Biden gehört wegen seines hohen Alters zu den Risikogruppen, kam aber mehr als zwei Jahre lang gesundheitlich unbeschadet durch die Pandemie.