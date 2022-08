Gaskrise - nichts für Feiglinge: In Hannover bleiben Schwimmbäder kalt

Gas sparen lautet die Devise mit Blick auf den nahenden Winter, mager befüllte Gasspeicher und Russland, das uns jederzeit den Gashahn zudrehen kann. Jeder soll seinen Beitrag leisten, appelliert die Bundesregierung, besonders an Städte und Gemeinden.

In der niedersächsischen Landeshauptstadt Hannover gibt es zum Beispiel kein Warmwasser mehr in öffentlichen Gebäuden. Und Kälteempfindliche kostet der Besuch von Schwimmbädern ein wenig Überwindung.

"Ich habe gar nicht geduscht. Es war mir zu kalt. Das Wasser in den Duschen war kälter als das Wasser im Schwimmbad", sagt ein fröstelnder junger Mann bei strahlendem Sonnenschein und an die 30 Grad Außentemperatur. "Der Luxus, den wir gewohnt sind, ist nicht normal", meint ein anderer Badegast.

Die Maßnahme senkt den Energieverbrauch um 15 Prozent, sagt der grüne Bürgermeister Belit Onay. Er will außerdem öffentliche Gebäude im Winter auf maximal 20 Grad beheizen, Technik- und Lagerräume auf maximal 10 bis 15 Grad.

"Unser Appell ist, Energie zu sparen, wo immer es möglich ist. Das wird für den Herbst und Winter notwendig sein. Und das müssen alle an einem Strang ziehen", erklärt Belit Onay.

In ganz Deutschland ergreifen Städte Energiesparmaßnahmen, um die Versorgung im Winter zu sichern.

In Berlin wurden die Lichter in 200 öffentlichen Gebäuden ausgeschaltet, darunter am Brandenburger Tor und am Berliner Rathaus.

