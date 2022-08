Ein älterer Mann aus Frankreich hat 16 Stunden auf dem Meer überlebt, indem er eine Luftblase in seinem gekenterten Boot nutzte.

Der 62-Jährige wurde von der spanischen Küstenwache aus den eisigen Gewässern des Atlantiks gerettet. Seine Retter bezeichneten die Leistung als "nahezu unmöglich".

Die spanische Küstenwache fand das 12 Meter lange Segelboot umgedreht vor. Am späten Montagabend war ein Notsignal eingegangen.

Aufgrund der unruhigen See musste der Segler jedoch bis zum Dienstagmorgen auf seine Rettung warten.

Das Boot mit dem Namen Jeanne Solo Sailor hatte den Hilferuf 22 Kilometer (14 Meilen) vor den Sisargas-Inseln in der Nähe der nordwestspanischen Region Galicien abgesetzt.

Der Segler war am Tag zuvor von der portugiesischen Hauptstadt Lissabon aus aufgebrochen.

Drei Hubschrauber und ein Rettungsschiff wurden zur Rettung entsandt, nachdem sie um 20:23 Uhr Ortszeit am Montag den Notruf empfangen hatten.

Einer der Hubschrauber entdeckte das umgedrehte Schiff bei Sonnenuntergang und schickte einen Taucher hinunter, um nach Lebenszeichen zu suchen.

Der Franzose schlug gegen die Innenseite seines Schiffes, um den Rettern mitzuteilen, dass er am Leben war. Er trug einen Neoprenanzug und stand bis zu den Knien im Wasser.

Die See war zu diesem Zeitpunkt zu rau für einen Rettungsversuch und auch die Sicht war schlecht geworden.

Die Küstenwache befestigten Auftriebsballons an dem Boot, um zu verhindern, dass es im eiskalten Wasser versinkt, und warteten bis zum Morgen.

Am nächsten Tag schwammen zwei Taucher unter das Boot, um den Segler zu befreien.

Vicente Cobelo, ein Mitglied des Spezialeinsatzteams der Küstenwache, berichtete spanischen Medien, dass der Mann dann in das eiskalte Wasser tauchte und unter dem Boot her auf die Retter zu schwamm.

"Er sprang freiwillig ins Wasser und tauchte mit Hilfe der Taucher, die ihn durchziehen mussten, weil es für ihn in seinem Anzug schwierig war, durch das Wasser zu kommen, wieder nach oben", so Cobelo.

Die Taucher der Küstenwache bezeichneten die Operation als "nahezu unmöglich".

Der Mann wurde per Hubschrauber in Sicherheit gebracht und zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht, aus dem er kurz darauf ohne Probleme entlassen wurde.