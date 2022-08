Neuer diplomatischer Eklat zwischen Polen und Belarus

Nach der Verurteilung einer polnischen Journalistin zu fünf Jahren Haft hat das polnische Außenministerium den diplomatischen Vertreter von Belarus einbestellt. Die Journalistin Irina Slawnikowa war von einem Gericht in der belarussischen Stadt Homel der Bildung einer extremistischen Vereinigung und der Anstiftung zu Masenprotesten beschuldigt worden.

Der Sprecher des polnischen Außenministeriums, Lukasz Jasina, sagte in Warschau: "Frau Irina Slawnikowa ist nicht nur eine Journalistin des polnischen Fernsehens, sondern auch eine der Journalistinnen, die sich für Frieden und Rechtsstaatlichkeit in Belarus einsetzen. Abgesehen von dieser Angelegenheit und unserer klaren Position bezüglich der Verletzung von Journalistenrechten in Weißrussland, werden wir mit dem diplomatischen Gesandten Angelegenheiten besprechen, die sich in letzter Zeit ereignet haben und die wir in Gesprächen mit weißrussischen Diplomaten diskutieren."

Die polnische Regierung forderte die Freilassung der Journalistin weil ihre Verurteilung das Recht auf Meinungsfreiheit verletze. Slawnikowa wurde im Oktober vergangenen Jahres in Minsk festgenommen, als sie mit ihrem Ehemann aus dem Urlaub in Ägypten zurückkehrte.