Russland: Waldbrände in Sibirien – Hochwasser im Südosten

In Sibirien kämpfen Einsatzkräfte gegen schwere Waldbrände. Im autonomen Kreis der Chanten und Mansen gibt es mehr als 60 aktive Brände. 81.000 Hektar stehen in Flammen. Nach einer schnellen Ausbreitung unter der Woche bekamen die Feuerwehrleute die Situation am Wochenende nach Behördenangaben Stück für Stück unter Kontrolle. Bewohntes Gebiet sei nicht in Gefahr.

Im südöstlichen Russland dagegen stellen Überschwemmungen die Menschen vor Herausforderungen. Mehrere Nebenflüsse des Amur traten über die Ufer. Ein Ort mit mehr als 70 Wohnungen musste komplett evakuiert werden. Fünf kleinere Dörfer sind wegen überschwemmter Straßen von der Außenwelt abgeschnitten.