Ihre Pirouetten werden fehlen: Serena Williams verlängert Abschiedsshow

Glitzer und Glamour durften nicht fehlen beim vermeintlich letzten Profi-Match von Serena Williams. Doch die 40-Jährige durchkreuzte in der 1. Runde der US Open das Abschiedsprogramm mit einem souveränen Zwei-Satz-Sieg gegen Danka Kovinic aus Montenegro. Die Veranstalter nannten ihren Auftritt "elektrisierend".

Bedeutet: die 23-fache Grand-Slam-Siegerin wird mindestens noch einmal in New York aufschlagen - in Runde zwei gegen Anett Kontaveit aus Estland. Das Publikum in Partystimmung dankte es ihr.

Weniger emotional, aber sportlich spannender verlief das Einzel zwischen dem favorisierten Stefanos Tsitsipas und Qualifikant Daniel Elahi Galan aus Kolumbien. Matchball Galan hieß es etwas überraschend am Ende des vierten Satzes. Der 26-Jährige Kolumbianer blieb ganz cool nach seinem 6:0, 6:1, 3:6 und 7:5 Erfolg.

Das australische Duell zwischen Nick Kyrgios und seinem Doppelpartner Thanasi Kokkinakis gewann der Weltranglistenachtzehnte Kyrgios glatt in drei Sätzen (6:3, 6:4 und 7:6).

Kyrgios trifft in Runde zwei auf Benjamin Bonzi aus Frankreich.