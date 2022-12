Der Titel fehlt ihr noch: Venus Williams (42) startet bei Australian Open

Verhilft ihr eine Wildcard zum ersten Triumph bei den Australian Open? Das erste Grand-Slamd-Turnier des Jahres in Melbourne ist auch im Spätherbst ihrer Karriere noch ein weißer Fleck auf der Landkarte von Venus Williams.

Ein Vierteljahrhundert nach ihrer ersten Teilnahme unternimmt die 42-Jährige nun den vielleicht letzten Anlauf, endlich das Damen-Einzel des hochkarätigen Turniers zu gewinnen.

Im Australian Open Finale stand die Kalifornierin bereits 2003 und 2017. Beide Male unterlag sie ihrer jüngeren Schwester Serena, die sich inzwischen lieber auf ihre neue Lifestyle-Marke konzentriert.

Im Doppel bildeten beide eine Bastion und gewannen bereits vier Mal die Australian Open. An der Seite von Landsmann Justin Gimelstob gelang Venus auch ein Sieg im Mixed-Wettbewerb. In der ATP-Weltrangliste ist Venus Williams auf Platz 1007 abgerutscht. Über ihre aktuelle Form ist wenig bis nichts bekannt...aber sie war schon immer einer der Publikumslieblinge in Melbourne.