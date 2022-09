Nach dem Tod der Queen: Was genau passiert in den nächsten 9 Tagen?

Mit dem Tod von Königin Elisabeth II. beginnt ein detaillierter Ablauf der Ereignisse, die Jahre, ja sogar Jahrzehnte im Voraus geplant wurden. Das Protokoll schreibt einen strengen Zeitplan vor, eine förmliche Abfolge von Zeremonien, die feierlich, aber reibungslos ablaufen sollen.

"London Bridge is down"

Mit dem Tod seiner Mutter wird Prinz Charles König. Der ranghöchste Palastbeamte, der für die Nachfolgeplanung zuständig ist, hat zunächst die neue britische Premierministerin Liz Truss mit dem Codewort "London Bridge is down" informiert. Die Nachricht wird dann weltweit an die Länder, in denen die Königin Staatsoberhaupt war, und an andere Commonwealth-Länder übermittelt.

"Charles wurde sofort König. Die Thronfolge erfolgt automatisch. In dem Moment, in dem das Herz eines Monarchen aufhört zu schlagen, übernimmt die nächste Person in der Thronfolge die Nachfolge", sagt Professor Andrew Blick vom King's College London, ein leitender Berater der Constitution Society.

Der Rest der Welt erfährt es durch eine Eilmeldung, die von der britischen Press Association verschickt wird, aber selbst in dieser Zeit der sofortigen Kommunikation hat ein Angestellter in Trauerkleidung einen Zettel mit schwarzem Rand vor dem Buckingham-Palast angebracht.

Flaggen nur einen Tag auf Halbmast

Nun stehen neun Tage mit sorgfältig choreografierten Veranstaltungen an, darunter die Einberufung beider Häuser des britischen Parlaments und eine Reise von Charles durch England, Schottland, Wales und Nordirland. Am Abend des Todes seiner Mutter sollte er seine erste Rede als Staatsoberhaupt halten.

In ganz Großbritannien werden die Flaggen auf Halbmast gesetzt, und die Kirchenglocken läuten. Am ersten Tag nach dem Tod der Königin werden die Flaggen wieder gehisst, und um 11 Uhr wird Charles zum König proklamiert und vereidigt.

"Es ist ein großes Ereignis, ein historisches Ereignis, und ich denke, dass die Monarchin selbst, auch wenn sie keine parteipolitische Rolle spielt, aus Sicht der Monarchie eine wichtige Figur war.

"Sie war eine wichtige Instanz für das Land und gab der Verfassung, dem ganzen System eine neutrale Dimension, und Königin Elisabeth II. wurde als eine Quelle der Stabilität für das Land und für die anderen Länder, in denen die Monarchie das Staatsoberhaupt stellt, angesehen", sagte Professor Blick zu Euronews.

Der Beginn von neun Tagen der Zeremonien

Da die Königin in Balmoral gestorben ist, gibt es mehrere schottische Traditionen und Rituale zu beachten. Ihr Leichnam wird zunächst in den Palast von Holyroodhouse in Edinburgh gebracht. Von dort aus wird der Sarg über die Royal Mile zur St. Giles's Kathedrale transportiert, wo ein Gottesdienst stattfindet, bevor er am Bahnhof Waverley in Edinburgh in den königlichen Zug nach London verladen wird. Entlang der Strecke, an Bahnübergängen und auf den Bahnsteigen werden Menschenmengen erwartet.

Schließlich wird der Leichnam der Königin zum Buckingham Palace zurückkehren, wo eine militärische Ehrengarde neben dem Sarg im Thronsaal stehen wird. Vier Tage nach ihrem Tod wird der Sarg in die Westminster Hall überführt, wo er weitere vier Tage in Ehren ruhen wird.

Beerdigung neun Tage nach dem Tod

Ihre Beerdigung, die genau neun Tage nach ihrem Tod stattfindet, wird ein großes Ereignis mit Würdenträgern, Trauergästen, Prunk und einer großen Menschenmenge von bis zu einer Million Menschen sein, die erwartet werden, wenn der Sarg durch London, vorbei an historischen Wahrzeichen und mit militärischen Salutschüssen im Hyde Park, geleitet wird.

"Ich denke, ihre Beerdigung wird ein größeres Ausmaß haben als die von Prinz Philip, das ist klar. Und es wird eine große öffentliche Nachfrage geben. Es wird natürlich ein weltweites Medien- und diplomatisches Großereignis sein. Staatsoberhäupter aus der ganzen Welt werden kommen, und es wird ein großes Ereignis sein", so Professor Blick.

Gedämpfte Glocken des Big Ben werden in düsteren Tönen erklingen, und der Sarg wird um genau 11 Uhr in der Westminster Abbey eintreffen.

Nach dem Gottesdienst wird der Sarg die Abtei verlassen und auf eine Lafette gesetzt, die auch bei der Beerdigung des Vaters, des Großvaters und des Urgroßvaters der Königin zum Einsatz kam und von mehr als hundert jungen Matrosen der Royal Navy gezogen wurde - eine Tradition, die auf die Beerdigung von Königin Victoria im Jahr 1901 zurückgeht.

Die Kanonenkutsche wird ihren Weg durch London fahren, vorbei an Scharen von Trauernden, bis zur Hyde Park Corner, wo der Sarg in ein Auto umgeladen und zum Schloss Windsor gefahren wird, wo die britischen Herrscher beigesetzt werden.

Offizielle Krönung von Charles erst viel später

Obwohl Charles dann bereits König ist, wird er erst später, vielleicht im Jahr 2023, offiziell gekrönt werden.

"Der Zeitpunkt für eine Krönung ist nicht vorgeschrieben, aber zum Beispiel folgte Königin Elisabeth II. 1952 auf den Thron und die Krönung war im Jahr darauf", sagte Professor Andrew Blick von der Constitution Society.

"Man muss sich auf eine Krönung vorbereiten und nach der Beerdigung eine angemessene Zeit für die Planung und Vorbereitung vorsehen."