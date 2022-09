Elizabeth II.: "Konstante im Herzen, Quelle des Trostes und einigende Kraft der Briten"

Sie ist die Konstante im Herzen und an der Spitze der britischen Gesellschaft und des britischen Lebensstils geblieben. In einem Land, das zuweilen bitter gespalten erscheint, war sie die einigende Kraft, eine verlässliche Quelle des Trostes in schwierigen Zeiten und eine Königin, die aus Zwietracht Einigkeit schaffen konnte.