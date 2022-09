An die 6000 Menschen mussten ihre Häuser östlich von Sacramento in Kalifornien verlassen, nachdem sich ein Feuer am Freitag auf mindestens 120 Quadratkilometer verdoppelt hatte.

Es ist bereits die zweite Woche, mit Temperaturen von mehr als 40 Grad Celsius.

Die Los Angeles Times spricht von derzeit 20 größeren und kleineren Brände im ganzen Bundesstaat Kalifornien.