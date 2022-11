Wahlkampfendspurt in den USA: Biden und Obama werben als Duo

Die Demokratische Partei setzt im Endspurt des Wahlkampfes in den USA auf ihre politischen Schwergewichte. US-Präsident Joe Biden und der ehemalige Präsident Barack Obama präsentierten sich Seite an Seite in Philadelphia im Bundesstaat Pennsylvania.

Umfragen zeigen, dass die konkurriereden Republikaner den Demokraten gleich beide Parlamentskammern abnehmen könnten. Dies könnte Bidens Amtsführung stark einschränken. Unter anderem würde das Vorhaben, Abtreibungen in Form eines Gesetzes zu schützen, in weite Ferne rücken.

Barack Obama wies die demokratischen Anhängerinnen und Anhänger auf die Gefahren hin: "Grundlegende Rechte stehen zur Abstimmung. Wahrheit und Fakten, Logik und Vernunft und grundlegender Anstand stehen auf dem Stimmzettel. Die Demokratie selbst steht auf dem Stimmzettel. Es steht viel auf dem Spiel."

Trump: Weißes "Haus zurückerobern"

Auch Donald Trumps Schatten hängt über den Zwischenwahlen am Dienstag, denn der ehemalige Präsident liebäugelt mit einer erneuten Kandidatur im Jahr 2024. Er absolvierte fast zeitgleich ebenfalls in Pennsylvania einen Auftritt.

Der 76-Jährige redete vor einem Flugzeug, auf dem sein Name stand, und wiederholte die Lüge von der gestohlenen Präsidentenwahl 2020: "Im Jahr 2024 werden wir vor allem unser prächtiges, ach so schönes Weißes Haus zurückerobern. Wir werden es zurückerobern. Und ihr werdet sehr bald davon hören, sehr, sehr bald."

Viele der Kandidierenden, die von den Republikanern ins Rennen um das Repräsentantenhaus und den Senat geschickt werden, sind Gefolgsleute von Trump.