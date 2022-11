Nevada: Demokratin Masto kann Senatorin bleiben

Im US-Bundesstaat Nevada hat sich die demokratische Senatorin Catherine Cortez Masto bei den Midterm-Wahlen gegen ihren republikanischen Herausforderer Adam Laxalt durchgesetzt. Die Demokraten kommen nun auf 50 der insgesamt 100 Sitze im Senat.

Die Auszählung der Stimmen in Nevada hatte sich wegen eines extrem knappen Rennens zwischen den beiden Kontrahenten und wegen wahlrechtlicher Besonderheiten in dem Bundesstaat lange hingezogen.

Der republikanische Herausforderer in Nevada Adam Laxalt im Wahlkampf, 8.11.2022 John Locher/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.

Die Niederlage in Nevada reiht sich ein in den Misserfolg diverser republikanischer Kandidaten, die Trump unterstützt hatte. Ihr schwaches Abschneiden fällt daher auf den Ex-Präsidenten zurück und hat Zweifel an dessen Führungsrolle in der Republikanischen Partei aufkommen lassen.

Die Differenz zwischen den Stimmenzahlen der beiden Kandidaten in Nevada hatte zuletzt gerade einmal 800 Stimmen betragen.