Norwegen: Hier verglüht ein Meteorit

Am Samstagabend um genau 19:08 Uhr blitzte es plötzlich am Himmel vor der Küste Westnorwegens: Ein Meteorit verglühte, nach Angaben des Norwegischen Meteoritennetzwerkes geschah das ungefähr auf der Höhe der Stadt Florø rund 65 Kilometer über dem Meeresspiegel. Besorgte Menschen meldeten sich bei der Polizei. Die setzte sich mit dem Meteorologischen Institut in Verbindung und gab kurz danach Entwarnung.