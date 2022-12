Selenskyj: "Wollen Luftabwehr weiter ausbauen"

In der Ukraine dauern die Kämpfe in der Region Donezk an, in und um Bachmut konnten die russischen Streitkräfte keine Fortschritte erzielen. Das ukrainische Militär nutzt an der Front um Bachmut Luftaufklärungsdrohnen, die den ukrainischen Artillerieeinheiten Bewegungen der russischen Truppen in Echtzeit liefern. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenkskyj erklärte, dass man die Luftabwehr im kommenden Jahr weiter stärken wolle:

"In diesem Jahr haben wir nicht nur unsere Luftverteidigung aufrechterhalten - wir konnten sie auch ausbauen. Im neuen Jahr wird die ukrainische Luftverteidigung noch stärker-, noch effektiver werden. Sie kann die stärkste in Europa werden und wird nicht nur die Sicherheit unseres Landes, sondern auch die des gesamten Kontinents garantieren."

In der Ukraine wächst die Sorge vor Angriffen aus dem nördlich gelegenen Belarus, nachdem eine vom Flugabwehrsystem S-300 abgeschossene Rakete am Donnerstagvormittag auf belarussisches Staatsgebiet gelandet war. Derzeit üben die ukrainische Einheiten in Grenznähe, um im Falle eines belarussischen Vorstoßes besser gewappnet zu sein.