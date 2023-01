Der australische Kardinal George Pell ist im Alter von 81 Jahren in Rom gestorben. Er war der ranghöchste Geistliche in der Geschichte der katholischen Kirche, der wegen Kindesmissbrauchs verurteilt wurde.

Pell hatte die Vorwürfe gegen ihn stets zurückgewiesen. 2020 wurde er in einem Berufungsverfahren nach rund 13 Monaten Haft freigesprochen und aus dem Gefängnis entlassen.

Danach war es ruhiger um den Kardinal geworden. Zuletzt war er im Vatikan für Finanzen zuständig.

Pell sei am Dienstagabend nach Komplikationen infolge einer lange geplanten Hüftoperation gestorben, berichtete unter anderem das vatikaneigene Medienportal "Vatican News". Der Eingriff war demnach schon länger geplant gewesen. Am vergangenen Donnerstag nahm Pell noch an den Trauerfeiern für den verstorbenen Papst Benedikt XVI. in Rom teil. Seit dem spektakulären Freispruch und der Entlassung aus dem Gefängnis im April 2020 war es ruhiger um den Kardinal geworden.