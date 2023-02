Eindrücke aus dem Erdbebengebiet in Syrien und der Türkei

Während die Zahl der Todesopfer weiter steigt, finden Retter immer noch Überlebende in den Trümmern in der Türkei und in Syrien.

In Afrin in der syrischen Provinz Aleppo orten sie ein vermisstes Kind, lebendig inmitten der Trümmer.

In Hatay in der Türkei war die Freude bei den Rettern ähnlich groß, als es ihnen gelang, ein weiteres Mädchen aus den Trümmern zu ziehen.

In Adiyaman sind Hilferufe aus den Trümmern eines Gebäudes zu hören.

Aber allzu oft ist das Ergebnis tragisch. In Sarmada in Syrien fanden Retter die Leichen zwei kleiner Brüder.