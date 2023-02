Friedenskundgebungen und Straßentheater: Ukraine-Demonstrationen in Rom und Madrid

In mehreren europäischen Städten sind Menschen am Wochenende für ein Ende des Krieges in der Ukraine auf die Straße gegangen. In Rom wurden Demonstration und Straßentheater miteinander verbunden. Rund 170 000 Kriegsflüchtlinge leben in Italien.

„Die Ukraine gehört nicht den Russen und wird es auch nie. Denn selbst wenn die Ukrainer lebendig eingefroren wären, würden sie sich auflehnen, sobald sie dazu in der Lage wären. Jetzt wissen sogar Kinder, dass diejenigen, die bombardieren, nicht die Amerikaner, sondern die Russen sind“, sagte eine Demonstrationsteilnehmerin. Ein Mann meinte: „Das Stärkste in unseren Herzen ist der ukrainische Widerstand, denn wir sind ein friedliches Volk und wir wollen frei sein mit unserer Idee von Freiheit, denn falls es jemand nicht weiß: Wir kämpfen seit 400 Jahren gegen Russland als Aggressor.“

Auch in Madrid gab es eine Kundgebung. Zu der Veranstaltung aufgerufen hatten ukrainische Verbände in Spanien. Schon vor dem Kriegsbeginn zählte die ukrainische Gemeinde in dem Land rund 106 000 Mitglieder, hinzukommen sind noch einmal 167 000, die in Spanien Schutz vor dem Krieg gesucht haben.