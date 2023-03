Thessaloniki: Achtzig Jahre nach der Abfahrt des ersten Zuges nach Auschwitz

Weiße Luftballons mit der Aufschrift „Nie wieder“ und rote Nelken auf den Gleisen des alten Bahnhofs von Thessaloniki, wo vor 80 Jahren die ersten Züge in die Konzentrationslager der Nazis Tausende von Juden in den Tod trugen, das stille Mahnmal Marsch für die Opfer des Holocaust in Anwesenheit von Staatspräsidentin Katerina Sakellaropoulou. Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, αφήνει ένα γαρίφαλλο στις γραμμές του τραίνου, στην πορεία μνήμης για τα θύματα του Ολοκαυτώματος ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΧΗΡΑΣ/ 2023 ΑΘΗΝΑΙΚΟ-ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Der Gedenkmarsch mit dem Titel „Nie wieder, Thessaloniki – Auschwitz – 80 Jahre seit der Abfahrt des ersten Zuges“, der von der Stadt Thessaloniki, der Israelitischen Kultusgemeinde Thessaloniki, der Aristoteles-Universität Thessaloniki, der Universität Mazedonien und der International University of Greece, begann um 11:30 Uhr am Eleftheria-Platz und endete auf der Westseite der Stadt.

Zahlreiche Menschen nahmen an der Veranstaltung teil, um der etwa 50.000 Juden Thessalonikis zu gedenken, die in Auschwitz, Bergenau und Bergen-Belsen starben, und um die Parole „Nie wieder“ zu skandieren. Der erste Zug griechischer Juden verließ Thessaloniki am 15. März 1943, während nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs nur 2.000 Menschen wieder zurückkehrten.

Neben der Staatspräsidentin waren unter anderem die Vizepräsidentin der Europäischen Kommission, Margaritis Schinas, der für Mazedonien-Thrakien-Fragen zuständige stellvertretende griechische Innenminister, Stavros Kalafatis, der Minister für Mazedonien, der israelische Wissenschaftsminister, Ofir Akunis, der US-Botschafter in Griechenland, George Tsounis, der Regionalgouverneur von Zentralmakedonien, Apostolos Tzitzikostas, der Bürgermeister von Thessaloniki, Konstantinos Zervas, sowie zahlreiche Würdenträger anwesend.

Kurz bevor die Teilnehmer die roten Nelken auf den Gleisen platzierten, wurde mit einer Schweigeminute der Opfer des Holocaust und der 57 Opfer des tödlichen Zugunglücks in Tempe gedacht.

Zuvor erklärte der stellvertretende Innenminister Kalafatis in einer kurzen Rede: „Wir halten die Erinnerung an 50.000 Juden unserer Stadt wach, die von den Nazis in die Lager des Wahnsinns gebracht wurden. Wir vergessen nicht, was Nationalsozialismus, Faschismus, Totalitarismus bedeutet. Wir erneuern unsere Zusage, das Holocaust-Museum so schnell wie möglich fertigzustellen. Gleichzeitig bekräftigen wir unsere Entschlossenheit, dafür zu sorgen, dass ein solches Verbrechen gegen die Menschlichkeit niemals wieder geschieht. Wir haben Verantwortung für morgen und tiefes Mitgefühl für gestern.

„Der Präsident des Central Israeli Council und der Israelitischen Kultusgemeinde von Community of Thessaloniki, David Saltiel, sagte, es sei 80 Jahre her, dass der erste Wagen nach Auschwitz fuhr. „So wie wir jetzt gehen, so gingen damals die Juden diesen Weg auf einem Weg ohne Wiederkehr. Die Teilnahme macht uns stärker und wir werden den Kampf gegen den Antisemitismus und Rassismus fortsetzen.".

„Heute ist die Stadt da. Ihr Herz und ihre Seele sind hier“, waren die ersten Worte des Bürgermeisters von Thessaloniki vom Podium der Veranstaltung, die am alten Bahnhof organisiert wurde. „Heute und jeden Tag ehren wir das Andenken an die jüdischen Märtyrer des Holocaust. Heute und jeden Tag werden wir aller zusammen denken, wir werden schreien, damit es nie wieder Totalitarismus, Gräueltaten gibt“, fügte Bürgermeister Zervas hinzu.

Er verwies auch auf die jüngsten Entwicklungen für die Einrichtung des Holocaust-Museums in der Stadt, auf die Annahme des Vorschlags der Stadtverwaltung, die Hauptstraße von Thessaloniki in Avenue der Jüdischen Martyrer umzubenennen.

Der Gouverneur von Zentralmakedonien Tzitzikostas merkte an, dass „wir heute einen Kurs einschlagen, der in der Vergangenheit beginnt, aber seine Schritte in die Zukunft reichten. Man sende eine starke Botschaft in alle Richtungen, dass man gemeinsam, vereint wie nie zuvor, eine undurchdringliche Mauer gegen die aufrichten Wiederholung jeder Gräueltat, gegen die Anhänger von Hass und Gewalt, gegen die Feinde der Demokratie, der Freiheit und der Menschenrechte bilde.

Gleichzeitig versicherte er, dass die Region Zentralmakedonien mit all ihrer Kraft die Initiativen und Aktionen unterstützt und weiterhin unterstützen wird, die die Erinnerung wach halten und die Geschichte des Ortes hervorheben

„Der heutige Marsch mit Ihnen allen ist ein großer Triumph. Es ist der Sieg des Geistes und der wunderbaren jüdischen Tradition über den Nazi-Teufel. Das ist ein Sieg für Familien, Gemeinden und die ganze Nation“, betonte , der israelische Wissenschaftsminister, Ofir Akunis in seiner Rede.

Er stelle sich gegen die kaltblütigen Deportationen ganzer Familien durch die Nazis, die "ganze Stadtteile und jüdische Gemeinden auslöschten". „Wir sind heute hier, um uns zu erinnern. Denken Sie an die unverzeihlichen Taten der Nazis. Und denken Sie an das wunderbare Erbe und den Einfluss der jüdischen Gemeinde von Thessaloniki“, fügte der israelische Minister hinzu.

Πρέσβης ΗΠΑ Τζ. Τσούνης: «Να κρατήσουμε τις μνήμες ζωντανές»

Es gelte die Erinnerungen wachzuhalten und die neuen Generationen über die Gräueltaten der Nazis zu informieren, damit sie sich in Zukunft nie wiederholen, betonte der US-Botschafter in Griechenland, George Tsounis.

Tsounis begann seine Rede, indem er den Familien der 57 Opfer von Tempe sein Beileid aussprach, während er in Bezug auf den Holocaust an den Juden von Thessaloniki unterstrich: „Das Blut, das hier vergossen wurde, war das Blut der Griechen. Sie waren Juden, die Griechen waren. Wir müssen alle zusammenstehen, um die neuen Generationen zu informieren. Der einzige Weg zu „Nie wieder“ ist, sich an sie zu erinnern und darüber zu sprechen. Mögen wir niemals schweigen. Lasst uns laut sagen, dass wir sie nicht vergessen werden“.

Der ehemalige Bürgermeister von Thessaloniki, Yiannis Boutaris, während dessen Amtszeit vor 10 Jahren der spezielle Gedenkmarsch ins Leben gerufen wurde, sagte während der Veranstaltung: „Ich träume von einer Zeit, in der es keine Notwendigkeit mehr geben wird, einen Gedenkmarsch abzuhalten, und wenn die Wahl eines jüdischen Bürgermeisters keine Nachricht mehr sein wird.“ Boutaris fügte hinzu, dass „die Worte der Überlebenden unsere Worte werden müssen. Ich frage mich, wer sie sagen wird, wenn der letzte Überlebende gegangen ist? Respekt und Ehre für diejenigen, die aus der Hölle zurückgekehrt sind. "

Der SYRIZA-Abgeordnete Yiannis Amanatidis sagte: „Wir ehren, aber wir denken auch nach. Nie wieder ist die Devise. In Thessaloniki sollten jedoch der Gedenkpark und das Holocaust-Museum vorangetrieben werden. Genug mit den Verzögerungen."

Grußworte richteten auch der Rektor der Universität Mazedonien, Stelios Katranidis, und der Präsident des Lenkungsausschusses der Internationalen Universität Griechenlands, Athanasios Kaisis an die Anwesenden.