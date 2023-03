Gemeinsam die Ukraine unterstützen: Prinz William (40) in Polen

Prinz William hat in Polen britische und polnische Truppen besucht und Geflüchtete aus der Ukraine getroffen. Es ist der erste Besuch des 40-jährigen Royal in die Nähe der Ukraine.

Der Überraschungsbesuch führte den Thronfolger nach Rzeszow - auf deutsch Resche - im Südosten des Landes. Die Stadt liegt auf dem Weg zwischen Krakau in Polen und Lwiw in der Ukraine.

Bei seiner Ankunft in der polnischen Hauptstadt Warschau sagte William, es sei "fantastisch", wieder in Polen zu sein. Der dreifache Vater traf in einem Aufnahmezentrum auch Kinder, die aus der Ukraine nach Polen geflohen sind.

Prinz WIlliam mit einem Jungen aus der Ukraine in Warschau Czarek Sokolowski/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

"Unsere Nationen haben starke Verbindungen. Durch unsere Zusammenarbeit zur Unterstützung des ukrainischen Volkes und seiner Freiheit, die auch unsere und eure Freiheit ist, werden diese Beziehungen weiter gestärkt", erklärte der britische Thronfolger.

An diesem Donnerstag führte Prinz Wiliam auch politische Gespräche in Polen.

Prinz WIlliam mit einem Jungen aus der Ukraine in Warschau Czarek Sokolowski/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Anfang Februar 2023 war der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in London begeistert empfangen worden und hatte auch Williams Vater König Charles III. getroffen.

Großbritannien gehört wie Polen zu den Ländern, die bei der Unterstützung der Ukraine gegen Russlands Angriffskrieg an vorderster Front stehen.