Sechs tote Zivilisten durch russischen Beschuss einer Kleinstadt ohne militärische Ziele

Die russische Armee hat zivile Ziele in der Stadt Kostiantynivka, einer Industriestadt nahe des umkämpften Bakhmut beschossen. Die Stadt liegt an einer wichtigen Nachschubroute der ukrainischen Armee an der Bachmut-Front. Es wurden mindestens 6 Tote und etwa zehn Schwerverletzte gemeldet. Der Angriff traf ein Wohngebiet im Zentrum der Stadt, 16 Wohnblöcke und 8 Privathäuser wurden getroffen , das Gebäude der Steuerbehörde und Gasleitungen. Militärische Ziele gibt es dort nicht.

Russisch besetztes Melitopol von der Ukaine beschossen

Auch das russisch besetzte Melitopol wurde von Explosionen erschüttert, so der ukrainische Bürgermeister Iwan Fjodorow. Die angrife hätten das dortige Eisenbahndepot zum Ziel gehabt. Melitopol wurde wiederholt von ukrainischen Raketen getroffen, die Stadt nördlich der von Russland besetzten Krim ist ein logistischer Knotenpunkt für den Nachschub des das russische Militärs.

Russische Militärblogger fordern Rückzug aus Bachmut

Russische Militärblogger zeigen sich einem Bericht des US-amerikanischen „Institute for the Study of War“ (ISW) zufolge enttäuscht über die ausbleibenden Erfolge des Militärs und fordern einen Rückzug der russischen Truppen aus Bachmut. Russland sei den gesamten Winter über nicht in der Lage gewesen, entscheidende Gefechte zu gewinnen. Eine tatsächliche Großoffensive sei nicht realisierbar, sollte das russische Militär die strategisch wichtigen Städte Bachmut und Avdiivka nicht einnehmen.

Anstatt ihre Ressourcen an den Frontlines zu verbrauchen, solle sich das Militär auf die erwartete ukrainische Gegenoffensive vorbereiten.