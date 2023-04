Gulasch, Brathähnchen oder Chilli con Carne - Kochen für die Front

Von Jiri Skacel

Tschechien hilft, und in diesem Fall soll die Hilfe nicht nur fronttauglich sein, sondern auch noch schmecken. Kistenweise gehen gefriergetrocknete Lebensmittel an die ukrainische Front. Ein tschechisches Unternehmen produziert haltbar gemachte Mahlzeiten, nur ist das Endprodukt fünfmal leichter als die ursprünglichen Lebensmittel. Die im Herzen Mährens verladenen Lebensmittel sind für ukrainische Soldaten bestimmt.

"Wir bringen Lebensmittel direkt an die Frontlinie in Bachmut. Wir laden etwa 10.000 Rationen auf einmal, viel mehr, als wenn wir gewöhnliche Konserven nehmen würden."

Jan Zamaril, NGO "Tschechen für die Ukraine"

20 verschiedene Gerichte stellt das Unternehmen her - und hat schon Lebensmittel im Wert von 100.000 Euro in die Ukraine geliefert - auf eigene Kosten. Jetzt wird eine Spendenaktion auf die Beine gestellt, um mehr Hilfslieferungen für die Ukraine zu finanzieren.

"Sie eignen sich als Vorrat für kritische Situationen wie Erdbeben oder Unwetter. Am nächsten Morgen steht an dem Ort, an dem das Problem auftritt, eine Mahlzeit bereit, die nicht gekocht werden muss."

Rudolf Kalovsky Leiter Produktentwicklung

Seit drei Jahren ist auch die tschechische Armee Kunde für Gulasch, Brathähnchen oder Chilli con Carne. Das Essen kann problemlos gelagert werden, und ganze 30 Jahre soll es schmecken wie gerade frisch hausgemacht.