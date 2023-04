Anschlag auf Nord-Stream-Rohre: Es steckte ein Staat dahinter

Von euronews

Die schwedische Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass ein Staat hinter den Anschlägen steckt, bei denen die Nord-Stream-Gasfernleitung in der Ostsee beschädigt wurde. Weiter hieß es seitens der Staatsanwaltschaft, dass derzeit behördlich geprüft werde, ob schwedische Interessen verletzt oder die Sicherheit bedroht wurden.

An der Gasfernleitung, die durch die Ostsee von Russland nach Deutschland verläuft, ereigneten sich Ende September vier Explosionen, zwei in schwedischen und zwei in dänischen Gewässern. Russland beschuldigte die Vereinigten Staaten, die Anschläge auf die Rohre verübt zu haben.