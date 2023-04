Telefonstreich-Opfer Hollande: Minsker Abkommen - ein Manöver des Westens?

Von euronews

François Hollande, der ehemalige französische Präsident, wurde von zwei kremlnahen russischen Scherzkeksen, Vovan und Lexus, getäuscht, die sich als der ehemalige ukrainische Präsident Petro Poroschenko ausgaben.

Das Gespräch dauert etwa 15 Minuten und wurde im Februar aufgezeichnet. Es wurde jedoch erst vor ein paar Tagen in den sozialen Medien veröffentlicht.

An einer Stelle beginnt das russische Duo, Fragen zum Minsker Abkommen zu stellen und der ehemalige französische Präsident sagte folgendes:

""Es gab die Vorstellung, dass es Putin war, der Zeit gewinnen wollte, dabei wollten wir [Frankreich und Deutschland] Zeit gewinnen, damit die Ukraine sich erholen und aufrüsten kann. Und deshalb müssen wir die Minsker Verhandlungen verteidigen, bei denen Sie [Poroschenko] eine sehr wichtige Rolle gespielt haben. Denn gerade in diesen sieben Jahren gab es Möglichkeiten für die Ukraine, sich selbst zu stärken, und da hat sich Putin geirrt: Er hat die Fähigkeit der Ukrainer und ihren Widerstand unterschätzt."

Viele Twitter-Nutzer erklärten das Interview des ehemaligen französischen Präsidenten schnell zu einem Eingeständnis, dass die Minsker Vereinbarungen nie unterzeichnet wurden, um den Frieden in der Region zu garantieren, sondern um die Ukraine durch die NATO zu militarisieren und einen Angriff auf Russland vorzubereiten und den Krieg anzuzetteln.

Selbst Twitter-Chef Elon Musk reagierte auf den Beitrag und fragte, ob er echt sei.

Auf Nachfrage der französischen Zeitung "Libération" erklärte der ehemalige französische Präsident, dass die Scherzkekse die Deepfake-Technologie verwendet hätten, um wie Petro Poroschenko auszusehen und zu klingen.

Hollande sagte "Libération" gegenüber: "Er stellte sich als Poroschenkos Stabschef vor; wir haben überprüft, dass er es wirklich war, wir hatten keinen Grund, etwas zu vermuten." Und er sagte weiter: "Aber was zählt, sind die Worte, die ich gesagt habe, und das sind die Worte, die ich [öffentlich] in allen Interviews sage, wenn es um die Minsker Vereinbarungen und um die Verantwortung Russlands in dem Konflikt geht."

Das 2015 unterzeichnete und dann sehr schnell gebrochene Minsker Abkommen hatte zum Ziel, den Krieg im Donbas in der Ostukraine zu beenden.

Es wurde von Hollande, der damaligen deutschen Bundeskanzler, Angela Merkel, Petro Poroschenko und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin sowie Vertretern der selbsternannten Volksrepubliken Donezk und Luhansk vermittelt.

Doch wie "Libération" erklärt, stellte der französische Präsident in einem anderen Interview klar: "Es ging [der Ukraine] darum, Stabilität und Gleichgewicht wiederzuerlangen und ihre militärischen Mittel zu stärken, für den Fall, dass sie angegriffen würde... Wir wollten die Ukraine [vor einer Invasion] schützen, die Russland schließlich begangen hat. "

In anderen Beiträgen wird fälschlicherweise behauptet, Hollande habe zugegeben, dass der Westen die ukrainische Regierung während des Maidan-Aufstands im Jahr 2013 gestürzt habe, was er in dem Interview nie gesagt hat.

Das Scherzbold-Duo hatte zuvor bereits andere europäische Politiker ausgetrickst, darunter den französischen Präsidenten Emmanuel Macron, den polnischen Präsidenten Andrzej Duda und den damaligen britischen Premierminister Boris Johnson.