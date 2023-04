Von euronews

Die ESA hat den Start ihrer Jupiter-Mission verschoben. Die Ariane-5-Rakete, die die Sonde JUICE vom Weltraumbahnhof Kourou in Französisch Guyana ins All hätte bringen sollen, blieb vorerst am Boden. Der Abbruch erfolgte nur wenige Minuten vor dem geplanten Start.

Grund dafür seien ungünstige Wetterbedingungen, so die Europäische Weltraumagentur. Ein neuer Versuch ist für Freitag vorgesehen.