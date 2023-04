Wagner-Söldner gestehen: Wir haben Kinder getötet

Von euronews

Zwei frühere russische Häftlinge, die nach eigenen Angaben als Befehlshaber bei der Wagner-Gruppe dienten, haben gestanden, Kinder und Zivilisten in der Ukraine getötet zu haben. Beide sprachen mit einem im Exil lebenden Menschenrechtsaktivisten, der die Website gulagu.net betreibt, die Korruption und Folter in Russland anprangert.

Ihre Namen sind Azamat Uldarow und Alexej Sawitschew. Beide wurden im vergangenen Jahr durch Anordnung des russischen Präsidenten begnadigt, heißt es auf der Website gulagu.net.

„Ich habe den tödlichen Schuss abgefeuert"

Beide beschrieben ihre Handlungen nach dem russischen Einmarsch im vergangenen Jahr: „Sie schreit, sie ist noch ein Kind, vielleicht 5 oder 6 Jahre alt. Ich habe den tödlichen Schuss abgefeuert. Verstehen Sie das? Verstehen Sie das? Ich durfte niemanden rauslassen. Niemanden. Ich bekam den Befehl, alle auszuschalten, die sich mir in den Weg stellten."

Frage: „Wie viele von den 60 Leuten haben noch geatmet [vor der Hinrichtung]?"

„Ich weiß nicht, wie viele noch atmeten. Mir wurde ein Befehl gegeben: Zu bombardieren und Feuer zu legen. Ich habe nicht nachgesehen, wie viele noch atmten oder wer noch lebte. Ich habe einige von uns [Russen] gesehen und es dem Befehlshaber gesagt. Mir wurde gesagt: Diese Männer sind nicht mehr unsere. Tötet alle. Das war's. Ich habe getan, was mir befohlen wurde."

Euronews konnte die Behauptungen der beiden Männer nicht unabhängig überprüfen, aber sie sagen, dass sie wegen Schuldgefühlen reinen Tisch machen wollen. Die Befehlshaber sagten, von Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin den Befehl bekommen zu haben, alle zu töten, die sich ihnen in den Weg stellen. Wagner ist ein privates russisches Söldnerunternehmen und hat Zehntausende von Kämpfern aus russischen Gefängnissen angeheuert. Es bietet ihnen Freiheit und Geld als Gegenleistung für ihren Kampf in der Ukraine.

Als sich Prigoschins Pressedienst diesen Behauptungen ausgesetzt sah, wurde diese Erklärung auf Telegram veröffentlicht: „Was die Hinrichtung von Kindern betrifft, so schießt niemand auf Zivilisten oder Kinder. Das braucht niemand. Wir sind hergekommen, um die Ukrainer vor dem Regime zu retten, unter dem sie stehen. Dieses Video hat in den sozialen Medien Aufsehen erregt, und viele Politiker haben sich gemeldet. Der Leiter des ukrainischen Präsidialamtes schrieb: „Russische Terroristen haben zahlreiche Morde an ukrainischen Kindern in Bachmut und Soledar gestanden. Aber ein Geständnis ist nicht genug. Es muss eine harte und gerechte Strafe geben. Und das wird sie in jedem Fall sein. Wie viele Verbrechen dieser Art wurden noch begangen?"