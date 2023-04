Von euronews

Zwei Jugendliche stehen in Verdacht, für die Todesschüsse auf einer Geburtstagsfeier im US-Bundesstaat Alabama verantwortlich zu sein. Die beiden 16- und 17-Jährigen wurden festgenommen.

Ihnen wird vorgeworfen, am Wochenende vier Menschen zwischen 17 und 23 Jahren erschossen und 32 weitere verletzt zu haben. Die Hintergründe sind bislang ungeklärt. Die Schüsse fielen am Samstagabend in der Stadt Dadeville.