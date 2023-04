Von Euronews mit AP, DPA

Im US-Bundesstaat Alabama sind Samstagnacht bei einer Schießerei auf einer Teenager-Geburtstagsparty mindestens vier Menschen ums Leben gekommen, 28 weitere wurden verletzt. Einige der Verletzten befinden sich in Lebensgefahr. Das gab die örtliche Polizei bekannt.

Familienmitglieder des Geburtstagskindes unter den Opfern

Weitere Angaben zum Tathergang oder tatverdächtigen Personen wurden nicht genannt. US-Medien zufolge sollen sich unter den Opfern vorwiegend Jugendliche befinden, da es sich um eine Feier zum 16. Geburtstag eines Mädchens gehandelt habe.

Eines der Todesopfer soll der ältere Bruder des Mädchens sein. Die Mutter der beiden wurde bei der Schießerei verletzt.

Unmut gegenüber der Polizei

Die Feier fand in einem Tanzstudio in dem kleinen Ort Dadeville statt.

Laut CNN herrsche dort Unmut gegenüber der Polizei aufgrund der spärlichen Informationen. Die örtliche Polizei bat um Verständnis, dass noch keine Informationen genannt werden könnten.

Waffengewalt in den USA ohne Gesetzesänderungen wohl nicht einzudämmen

Allein an diesem Wochenende ereigneten sich in den USA mindestens zwei weitere tödliche Schießereien in Louisville und an der Lincoln Universität in Philadelphia.

Expert:innen sind sich einig, dass die Waffengewalt in den USA ohne deutliche Gesetzesverschärfungen nicht einzudämmen ist. Dafür bräuchten Bidens Demokraten allerdings die Unterstützung der Republikaner - und mit dieser ist nicht zu rechnen.