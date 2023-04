Franziskus in Ungarn: Appell für Frieden

Von Euronews mit dpa

Ein Schwerpunkt seiner Reise war die Begegnung mit Ausgegrenzten - vor allem mit Flüchtlingen aus der benachbarten Ukraine.

Papst Franziskus hat junge Menschen in Ungarn dazu aufgerufen, der Welt zu helfen, in Frieden zu leben. Bei einem Auftritt in einem Stadion in Budapest am Samstag ermunterte das Oberhaupt der katholischen Kirche sie zudem, sich hohe Ziele zu setzen und sich nicht zu schnell zufriedenzugeben. Auch wenn "wir in Frieden und Komfort leben", sollte nicht vergessen werden, dass "nicht viele Kilometer von hier Krieg und Leid an der Tagesordnung sind", sagte der Pontifex vor mehr als 10.000 jungen Menschen.

Unter großem Jubel wurde Franziskus zuvor im Papamobil durch die 25.000 Quadratmeter große Arena gefahren. Die jungen Leute bereiteten Franziskus einen begeisterten Empfang. Er begrüßte einige junge Menschen im Rollstuhl und nahm Geschenke entgegen.

Papst Franziskus hat im Rahmen seiner Pilgerreise in Ungarn Flüchtlinge aus der Ukraine getroffen.

Der Besuch ist seine erste Reise seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine in ein Land, das direkt an das Kriegsgebiet angrenzt. Das Oberhaupt der katholischen Kirche erinnerte in der Budapester Elisabethkirche beim Ostbahnhof an das Gebot und die Sprache der Nächstenliebe.

Der Papst widmete sich auch den Mitgliedern der ungarischen Roma-Minderheit,( die gekommen waren, um ihn zu sehen. Ein Mann freute sich besonders, dass sein Kreuz vom Heiligen Vater gesegnet wurde.

Am Sonntag, dem letzten Tag seiner Pilgerreise, feiert der Pontifex auf dem Kossuth-Platz vor dem ungarischen Parlament in Budapest die Heilige Messe.

Am letzten Tag seiner dreitägigen Pilgerreise feiert Papst Franziskus am Sonntag auf dem Kossuth-Platz vor dem ungarischen Parlament in Budapest die Heilige Messe (9.30 Uhr). Sehr viele Gläubige werden zu der großen Veranstaltung mit dem Pontifex erwartet.

Anschließend ist noch eine Begegnung mit Vertretern der Welt der Wissenschaft und Kultur (16.00 Uhr) in der katholischen Peter-Pazmany-Universität geplant. Der Pontifex wird sich daraufhin zum Budapester Flughafen begeben, um sich in einer Abschiedszeremonie von Ungarn zu verabschieden. Nach seinem dreitägigen Besuch in dem mitteleuropäischen Land soll der 86-jährige Argentinier gegen 19.55 Uhr in Rom landen.

Ein Schwerpunkt seiner Reise war die Begegnung mit Ausgegrenzten - vor allem mit Flüchtlingen aus der benachbarten Ukraine. Auch Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine stand im Fokus.