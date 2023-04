"Ein 80-Jähriger bettelt..." - Joe Biden steckt Altersscherz cool weg

Von Euronews mit AP, dpa

Die Hauptstadtkorrespondentinnen und -korrespondenten waren in Washington D.C. zur jährlichen Gala geladen. Ernste Themen standen im Vordergrund, aber auch Scherze über das Alter von Joe Biden kamen nicht zu kurz.

Feststimmung in Washington. Beim jährlichen Galadinner für Korrespondentinnen und Korrespondenten in der US-Hauptstadt hat Präsident Joe Biden spöttische Bemerkungen über sein fortgeschrittenes Alter entspannt quittiert.

Festredner und TV-Komödiant Roy Wood Jr. witzelte, in Frankreich demonstrierten Menschen gegen die Erhöhung des Renteneintrittsalters auf 64 Jahre, während in den USA ein 80-Jähriger darum bettele, noch vier weitere Jahre arbeiten zu dürfen. Wood gewährte via Twitter einen Einblick in seine Perspektive auf die versammelte Auslandspresse in der Hauptstadt.

Grundsätzlich ging es aber ernster zu als gewohnt. Biden machte sich leidenschaftlich für die Pressefreiheit stark und sagte, die Wahrheit werde von Lügen begraben und die Lügen lebten als Wahrheit fort.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung standen Journalistinnen und Journalisten, die weltweit aufgrund der Ausübung ihres Berufes inhaftiert sind. Am Rande der Gala traf Biden Angehörige des Wall-Street-Journal-Reporters Evan Gershkovich, der in Russland wegen Spionageverdachts im Gefängnis sitzt.