Von Euronews

In New York läuft ein Zivilprozess wegen Vergewaltigungsvorwürfen gegen Donald Trump. Ein Vernehmungsvideo von ihm in dem Fall sorgt nun für Aufmerksamkeit.

Im Zusammenhang mit dem Zivilprozess gegen Ex-US-Präsident Donald Trump wegen Vergewaltigung sorgt ein veröffentlichtes Vernehmungsvideo für Aufsehen. In der Aufnahme von Oktober wiederholt Trump abschätzige Bemerkungen über Frauen. Zudem verteidigt er seine Aussage, als Prominenter könne man Frauen an ihre Genitalien fassen. Die Autorin E. Jean Carroll wirft Trump vor, sie Mitte der 1990er Jahre in einem New Yorker Nobelkaufhaus vergewaltigt zu haben. In dem Video sagt Trump, dass er Carroll nicht kenne und nichts über "diese Verrückte" wisse.Strafrechtlich sind Carrolls Vorwürfe verjährt, zivilrechtlich stand ihr der Rechtsweg für eine Klage jedoch offen. Sie fordert eine Entschädigung. Die Plädoyers in dem Fall werden kommende Woche erwartet. Gegen Trump wird wegen einer Reihe möglicher Verbrechen ermittelt. Der 76-Jährige selbst stellt das Vorgehen der Strafverfolgungsbehörden gegen ihn als politisch motiviert dar. Bei der Wahl 2024 will er erneut als republikanischer Präsidentschaftskandidat antreten.