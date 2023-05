Glückwünsche zu Charles' Krönung: Von London zum kleinen Vampir

Von Euronews mit AP, AFP

In Viscri in Siebenbürgen in Rumänien - dem Dorf des "kleinen Vampir" - hat König Charles mehrere Anwesen erworben. Dort wurde die Krönung mit besonderem Interesse verfolgt.

Nicht nur Britinnen und Briten waren begeistert - weltweit haben Millionen Menschen die Krönung von König Charles und Königin Camilla in London vor den Bildschirmen verfolgt. So stehlen die Kinder dem König bei der Krönung die Show: 10 Fotos und Videos Wie zahlreiche Staats- und Regierungschefs war EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bei der Zeremonie in der Westminster Abbey dabei. Sie wertet die Krönung als "Zeichen der andauernden Stärke der britischen Monarchie" sowie ein Symbol der Stabilität". Olaf Scholz gratuliert aus Kenia Der deutsche Kanzler Olaf Scholz gratulierte aus Kenia und betonte, wie wichtig die Zusammenarbeit Großbritanniens mit der Europäischen Union sowie Charles' Agenda im Kampf gegen den Klimawandel seien. König Charles und Transsylvanien Im rumänischen Viscri in Siebenbürgen - das auch Weißkirch genannt wird - hat König Charles seit 2006 mehrere Anwesen erworben. Seither setzt er sich auch für transsylvanische Tradition ein. Und viele Menschen vor Ort fühlen sich mit dem britischen Königshaus verbunden. Im Dorf Viscri spielt ein Teil des Kinderbuchs "Der kleine Vampir". König Charles im "Blue House" in Viscri - 2018 Bogdan Nicolae/Bogdan Nicolae König Charles III. besitzt in Viscri u.a. das sogenannte "Blue House", das mit traditionellen Methoden restauriert wurde und heute auch als Gästehaus gebucht werden kann.