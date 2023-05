So stehlen die Kinder dem König die Show: 10 Fotos und Videos

Von Euronews mit AP

Für die schönsten Bilder der Krönung in London haben die Enkel von König Charles gesorgt. Besonders der 5-jährige Louis zeigte sich von der Zeremonie ziemlich unbeeindruckt.

Einige sprechen von den "heimlichen Stars" der Krönung von König Charles III. in London. Gemeint sind damit vor allem die Enkelkinder des Monarchen, die bei der Zeremonie in der Westminster Abbey und auf dem Balkon des Buckingham Palace mit dabei waren - nämlich die drei Kinder des Thronfolgers Prinz William und seiner Frau Kate: der 9-jährige George, der als Page die Robe seines Opas trug, die 8-jährige Charlotte, die an der Seite ihrer Mama die Blicke auf sich zog, und der 5-jährige Louis, der in der Kirche demonstrativ gähnte.

Prinz Louis ein bisschen abgelenkt Yui Mok/PA

Nicht in London mit dabei waren die Kinder von Prinz Harry. Er war zwar nach London zur Krönung seines Vaters gereist, aber seine Frau Meghan war mit Archie, der an diesem Samstag seinen 4. Geburtstag feierte, und der 2-jährigen Lilibeth in den USA geblieben. Harry musste weit hinten in der Kirche Platz nehmen - neben seinem in Verruf geratenen Onkel Andrew - und reiste knapp 24 Stunden nach seiner Ankunft wieder ab. Doch in ganz Europa steht sein Buch "Reserve", eine Art Abrechnung mit der eigenen Familie, auf den Bestsellerlisten.

Prinz Harry und sein in Verruf geratener Onkel Andrew Toby Melville/AP

Die drei kleinen Royals in der Kutsche.

Prinz George, Prinz Louis und Prinzessin Charlotte Petr David Josek/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Viele vergleichen Charlotte mit ihrer Mutter Kate.

Prinz Louis und Prinzessin Charlotte Dan Charity/Dan Charity / Commissioned by the Sun

Wie bei Star Wars? SZ-Journalist Max Scharnigg ist vom Anzug von Prinz Louis ein bisschen verwirrt.

Auch im offiziellen Video der Zeremonie, das die "Kensington Royals" in den sozialen Medien veröffentlicht haben, spielen die Kinder die Hauptrolle.